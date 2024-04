Aumento dei prezzi della benzina e del diesel in Italia

Lo rende noto Staffetta Quotidiana, spiegando però che "i venti di guerra che soffiano sempre più forti sul Medioriente non sembrano, per il momento, aver impressionato i mercati petroliferi". Nei prezzi al servito la benzina è a 2,051 euro al litro mentre il diesel a 1,948 euro al litro. Stando alla rilevazione, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil registriamo un rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio.

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniL’impegno di Cerba HealthCare Italia nello sviluppo di nuove tecnologie per rendere più semplice l’interazione tra utenti e centri diagnosticiGhizzoni : “Solo sull’RC auto ogni anno gli italiani risparmiano 180 milioni di euro grazie al nostro servizio di comparazione”Copyright © 1999-2024 RTI S.

Prezzi Benzina Diesel Aumento Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ricerca Henkel, stereotipi di genere pesano anche sui giovaniPer il secondo anno l’osservatorio in collaborazione con Eumetra (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Forza Italia punta a diventare il secondo partito della maggioranzaIl vicepremier, ministro e segretario di FI punta a diventare stabilmente il secondo partito della maggioranza e quello che raduna i centristi italiani che si riconoscono nei valori del Ppe

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Quote Italia vincente Europei 2024: le chances degli azzurri secondo i bookmakerQuali sono le quote dell'Italia di risultare vincente agli Europei di Calcio 2024? Ecco le possibilità degli Azzurri di portare a casa la coppa.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

'John Wick 2': su Italia 1 il secondo capito del franchise con Keanu ReevesIn attesa del prequel spin-off Ballerina (con Ana de Armas), questa sera alle 21.20 su Italia 1 va in onda John Wick 2. Sequel altrettanto grintoso del primo capitolo del franchise con protagonista il killer ormai leggendario interpretato da Keanu Reeves.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Le migliori gelaterie d’Italia del 2023 secondo il Gambero RossoQual è il miglior gelato d’Italia? Difficile dirlo. Sembra complicato, infatti, orientarsi, in un Paese di maestri gelatieri come il nostro, pieno di

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

La cinese Byd contattata dal governo che vuole un secondo produttore auto in ItaliaLa casa automobilistica cinese Byd è stata contattata dal governo italiano per diventare il secondo produttore di auto in Italia, ma ha smentito la notizia confermando di aver scelto l'Ungheria come partner straniero.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »