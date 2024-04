Aumenta la spesa per le pensioni in Italia

Aumenta la spesa per le pensioni, soprattutto a causa dell'adeguamento degli assegni all'inflazione ma crescono anche i contributi versati grazie anche all'aumento dell'occupazione: nel 2023, secondo la Relazione sull'attività nell'anno dell'Inps appena pubblicata, sono stati erogati per pensioni 269,6 miliardi di euro con un aumento del 6,34% mentre sono arrivati nelle casse dell'Istituto versamenti contributivi per 214,6 miliardi di euro con un aumento del 4,44% rispetto al 2022 (+4,65%

rispetto alle previsioni), dato anche qui nominale e che ingloba l'aumento dei prezzi. I dati dell'Inps insieme a quelli Istat sulla significativa crescita dell'occupazione nel 2023 (+481mila occupati in media annua) hanno fatto dire al ministro del Lavoro, Marina Calderone che i numeri"danno ragione" al Governo e"incoraggiano a perseguire i cambiamenti per rafforzare e consolidare il lavoro buono e di qualità in Italia

