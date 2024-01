Aumenta la spesa degli italiani per il gioco

Torna a correre la spesa degli italiani per il gioco. Lo stop imposto dalle chiusure per l’emergenza Covid è un lontano ricordo. A certificarlo è il nuovo Libro Blu del 2022 con cui l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proprio mentre in Parlamento approda la riforma del gioco on line, fotografa puntualmente l’andamento del mercato del gaming.

La raccolta delle giocate meno le vincite ottenute dai giocatori fa dunque emergere una spesa in gioco da parte degli italiani superiore ai 20,3 miliardi di euro, facendo registrare un aumento del 31,56% rispetto ai 15,4 miliardi del 2021. La riapertura dei punti gioco dopo l’emergenza Covid ha fatto schizzare verso l’alto la raccolta che nel settore fisico è cresciuta del 43,17% rispetto all’anno precedente oltrepassando con ben 136 miliardi di euro giocati in gratta e vinci, lotto, slot e internet. Di questi 136 miliardi sono tornati in vincite ai giocatori nel 2022 oltre 115,7 miliardi con una crescita del 27% rispetto al 202





