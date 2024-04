Attacco armato in una chiesa ortodossa a Sydney

, un nuovo attacco armato si è registrato nella capitale australiana, questa volta all'interno di una chiesa ortodossa da parte di un uomo che, armato di un coltello, si è scagliato contro il vescovo Mar Mari Emmanuel ferendo il religioso e almeno 4 fedeli.

Sul posto sono giunte ben 16 volanti e 11 ambulanze. "Un'operazione di polizia è in corso a Wakeley, a seguito di segnalazioni di un accoltellamento. Gli agenti del Fairfield City Police Area Command si sono recati in Welcome Street, a Wakeley, in seguito alla segnalazione di un certo numero di persone accoltellate. Gli agenti hanno arrestato un uomo che sta aiutando la polizia nelle indagini", ha fatto sapere la polizia del Nuovo Galles del Sud in una dichiarazione.

"I feriti hanno subito lesioni non pericolose per la vita e sono in cura dai paramedici dell'ambulanza del Nsw. Maggiori informazioni saranno fornite non appena saranno disponibili", si legge ancora.

Attacco Armato Chiesa Ortodossa Sydney Vescovo Feriti

