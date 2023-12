Attacco armato in un'università di Praga

Le leggi sono molto permissive e usare le armi per autodifesa è un diritto costituzionale: non succede in nessun altro paese europeo. Giovedì all'università di Praga, in Repubblica Ceca, è stato compiuto da un uomo di 24 anni che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco 14 persone. Non si sa con che tipo di arma sia stato compiuto l'attacco, ma la polizia ha detto che l'uomo era legalmente in possesso di otto armi in tutto, due delle quali fucili.

Più in generale, è uno dei paesi europei con le norme sul possesso di armi più lasche e permissive, e questo è un tema gestito dall'università di Sidney e completo di varie statistiche sulle armi da fuoco nel mondo. Nel 2020, in Repubblica Ceca, le armi da fuoco in possesso di civili erano oltre 1 milione (il paese ha 11 milioni di persone). Gli incidenti mortali causati da armi da fuoco sono aumentati nel 2019, ultimo anno per cui i dati sono disponibili, e circa 170 l'anno nei tre anni precedenti





