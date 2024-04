Analisi della crisi in Medio Oriente: il conflitto tra Israele e Iran

, su La7, nella puntata del 15 aprile traccia una sua analisi della crisi in Medio Oriente , in particolare sul conflitto tra Israele e Iran . ha una sua agenda, quindi il 7 ottobre attacca in quel modo Israele per i fatti suoi ma Hamas è un partito politico che ha una sua dimensione terroristica e paramilitare, ma che mediamente non aveva mai avuto tali capacità, che sono state invece foraggiate, addestrate e sostenute dall' Iran e quindi si muove anche in nome dell' Iran ".

Dunque, "Israele ha reagito nei confronti dell'Iran e l'Iran doveva reagire ma dal momento che sta vincendo la guerra tattica, 72 ore prima ha detto: abbiamo avvertito anche gli americani, tramite gli svizzeri". Chiusa qui.

Medio Oriente Crisi Israele Iran Hamas Guerra Tattica

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Israele-Iran, Guterres (Onu): “Il Medio Oriente è sull’orlo del baratro, non possiamo…Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha ribadito al Consiglio di Sicurezza la sua “ferma condanna della grave escalation rappresentata dall’attacco dell’Iran a Israele“, ricordando a tutti i paesi membri che la Carta Onu vieta l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di chiunque stato”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Guerra Medio Oriente, raid Iran su Israele: alle 22 riunione Consiglio di sicurezza OnuAttacco iran a Israele, una giornata di tensione

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Iran-Israele, Papa Francesco: 'In Medio Oriente si fermi la spirale di violenza'Nella notte, l'Iran ha attaccato Israele con droni esplosivi e missili, nel primo attacco diretto al Paese. La pioggia di oggetti è stata avvistata da Israele, Cisgiordania e Gerusalemme

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Medio Oriente, Israele contro l'Onu: con Guterres è antisemitaIl segretario generale a Rafah: porre fine all'incubo nella Striscia di Gaza. Hamas: profonde divergenze nei negoziati (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Medio Oriente, progressi tra Israele e Hamas nei negoziati al Cairo per il cessate il fuocoPer l'esercito israeliano si tratta dell'inizio della terza fase dell'operazione di terra cominciata il 27 ottobre

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Guerra in Medio Oriente, 100mila in piazza in Israele per gli ostaggi: “Netanyahu vattene”Segui le news di oggi sulla guerra tra Israele e Hamas e Medio Oriente in diretta: tutti gli aggiornamenti

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »