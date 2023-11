Amazon ottiene la certificazione di parità di genere per tutte le sue linee di business. La società ha seguito la procedura di certificazione con Bureau Veritas Italia. Amazon conferma di essere uno dei principali creatori di posti di lavoro in Italia, con 18.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato e opportunità di carriera stabili e ben remunerate.

SOLE24ORE: Ortofrutta, Italia da terzo esportatore a sedicesimo: ecco le misure anticrisiDalle pere agli agrumi, il settore punto di forza del made in Italy è in difficoltà: in arrivo un Fondo da 270 milioni per il 2024-26 a cui si aggiungono aiuti ad hoc per le filiere a rischio

SOLE24ORE: La spirale che porta in alto i costi dei fondi comuni in ItaliaStudi di Banca d’Italia hanno fatto toccare con mano il legame esistente tra l’aumento dei costi dei fondi comuni e la forte crescita della raccolta dei fondi a scadenza in Italia

LEGGOİT: Miss Italia, Francesca Bergesio: «Bullizzata a scuola, chi mi chiamava cavallona ora marcisce. Non volevo cheLe polemiche riguardo il concorso di bellezza di Miss Italia si fanno pressanti a ogni edizione,...

GRAZİA: I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2023)Dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, passando per Toscana, Umbria e Campania: ecco le date dei mercatini di Natale 2023 più belli d'Italia

REPUBBLİCA: Migranti, il Consiglio d'Europa: “L’accordo Italia-Albania preoccupante per i diritti umani”Per la commissaria europea Mijatovic “il protocollo d'intesa crea un regime di asilo extraterritoriale ad hoc, caratterizzato da numerose ambiguità giuridiche”

LASTAMPA: Meteo, Vortice Polare scatenato: ecco cosa significa e quali saranno le conseguenze sull’ItaliaSi tratta di una figura meteorologica fondamentale per le sorti dell’inverno. Per quest’ultimo scorcio di stagione e per l’inizio di quella fredda viene visto …

