بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی تا پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران با توجه به نزدیک شدن و فعالیت متناوب سامانه بارشی و بروز ناپایداری جوی در بیشتر نواحی آسمان نیمه‌ابری تا ابری، گاهی وزش باد به‌ویژه در نواحی غربی همچنین گاهی رگبار پراکنده در پاره‌ای نقاط همراه با رعدوبرق و افزایش سرعت وزش باد، در ارتفاعات بالا دست و قله‌ها گاهی بارش پراکنده برف همراه با مه مورد انتظار است.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه «فیروزکوه آلودگی- امین آباد» با کمینه دمای ۲ درجه سانتیگراد، خنک‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده‌ است.

ETEMADONLINE: امشب در این مناطق تهران باران می‌باردتهرانی‌ها از امروز در سطح استان منتظر بارش پراکنده و کاهش محسوس دما باشند.

ISNA_FARSI: دمای هوای شیراز از هفته آینده کاهش می‌یابدمدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه از امروز به تدریج افزایش ابر و وزش باد در استان خواهیم داشت، گفت: از هفته آینده دمای هوای استان و شیراز کاهش خواهد داشت.

ISNA_FARSI: افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج با حضور رئیس جمهوراستاندار همدان از افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج طی روزهای آینده خبرداد و گفت: راه‌آهن همدان-سنندج طی روزهای آینده در سفر رئیس جمهور به استان کردستان افتتاح خواهد شد.

ILNANEWS: بارش پراکنده و کاهش دما از فردا در تهرانبه گزارش ایلنا، براساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی وضعیت جوی استان تهران، از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه (۹ تا ۱۱ آبان) در سطح استان گاهی بارش پراکنده و در ارتفاعات گاهی رگبار باران مورد انتظار است. همچنین از روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

ISNA_FARSI: باران و رعد و برق در نیمه‌شمالی و غربی تهران/ کاهش دما از جمعهبر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی این استان در بعضی ساعت‌ها ابری و همراه با وزش باد، گاهی همراه با بارش باران به‌ویژه در نیمه‌شمالی و غربی پیش‌بینی می‌شود.

