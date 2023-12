WHO: Gaza Menghadapi Kondisi Kelaparan yang Sangat Parah

Segera dilakukan demi rasa kemanusiaan. WHO menyebut kondisi kelaparan dan peningkatan penyakit menular di jalur Gaza sudah masuk kategori yang sangat parah. "Masyarakat Gaza yang sudah cukup menderita, kini menghadapi kematian akibat kelaparan dan penyakit yang bisa dengan mudah diobati dengan sistem kesehatan yang berfungsi. Ini harus dihentikan. Makanan dan bantuan lainnya harus mengalir dalam jumlah yang jauh lebih besar," demikian WHO dikutip pada Selasa (26/12).

Dalam keterangannya itu, WHO menyoroti tragedi kemanusiaan itu banyak merugikan anak-anak, wanita hamil dan menyusui, serta orang lanjut usia. "WHO menegaskan kembali seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan," imbuh mereka. Integrated Food Security Phase Classification (IPC) per Kamis (21/12), lanjut WHO, telah merilis data yang mencatat Gaza berada di tingkat kerawanan pangan yang sangat parah dengan risiko kelaparan yang meningkat setiap hariny





CNNIDdaily » / 🏆 14. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menlu Retno Dorong 3 Upaya Fasilitasi Kebutuhan Medis untuk Gaza, Sebut Israel Ubah Gaza Seperti NerakaMenlu Retno mendesak upaya yang harus dilakukan dalam memperbaiki fasilitas kesehatan di Gaza.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Nirbobol Kala Menghadapi Liverpool, Andre Onana jadi Kiper Terbaik Premier League 2023/2024 Sementara IniDari pecundang jadi pemenang. Kata-kata ini mungkin layak disematkan kepada Andre Onana.

Sumber: Bolanet - 🏆 20. / 63 Baca lebih lajut »

Pulau terbaru di dunia muncul di Jepang, bagaimana warganya menghadapi bentang alam yang kerap berubah?Dalam banyak hal, Jepang adalah laboratorium geologi yang bergemuruh, yang dibentuk oleh kekuatan besar. Dan, selama berabad-abad, kekuatan itu membentuk Jepang secara fisik dan juga membentuk sikap warganya.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

Perang Hamas-Israel di Gaza Merenggut Nyawa 95 WartawanPerang Hamas-Israel di Jalur Gaza, menurut Badan Media Palestina di Gaza, sudah merenggut nyawa 95 wartawan.

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Voting Resolusi PBB untuk Perdamaian di Jalur Gaza Kembali DitundaVoting resolusi PBB untuk perdamaian di Jalur Gaza kembali ditunda. Pemungutan suara mengenai resolusi yang disponsori Arab dijadwalkan ulang pada Kamis pagi setelah negosiasi intens untuk menghindari veto oleh Amerika Serikat.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

RS Indonesia di Gaza Jadi Markas Pasukan Israel, MER-C akan Surati WHOBadan medis dan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Commmittee (MER-C) meminta Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk melindungi dan mengembalikan fungsi Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, yang kini diduduki tentara Israel dan dijadikan markas mereka di Gaza.

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »