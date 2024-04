Wanita Menggunakan Pedang Katana untuk Membunuh Penjaga Toko Busana di Tangerang

Polisi mengungkap kronologis tragis wanita, ND (43) yang menggunakan pedang katana untuk membunuh seorang penjaga toko busana, Resy Ariskat (52) di Tangerang. Resy Ariskat tewas ditusuk di bawah payudara sebelah kiri menggunakan katana bertuliskan Baton Sword, Senin (1/4/2024). Namun, korban meminta ND untuk melepas alas kakinya saat ingin masuk ke dalam toko karena saat itu korban sedang mengepel lantai. Saat ND meninggalkan toko, korban menyampaikan kata kasar yang memantik emosi ND.

"Pelaku mendengar kata 'tai' yang dikatakan korban," ujar Kapolsek Kelapa Dua Kompol Stanlly Soselisa di Mapolsek Kelapa Dua, Selasa (2/4/2024). "(Pelaku) mengambil sebilah samurai terbuat besi stainless sepanjang 50 sentimeter bertuliskan 'Baton Sword' dengan sarung terbuat dari besi warna hitam dari mobil," ucap Stanll

