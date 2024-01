Tahun Baru Imlek: Tradisi dan Makna di Balik Perayaan

SEIRING pergantian tahun, masyarakat Indonesia bersiap menyambut berbagai perayaan yang telah menjadi bagian integral dari keragaman budaya di tanah air. Salah satu peristiwa yang sangat dinanti dan penuh warna adalah Tahun Baru Imlek. Tanggal merah ini, yang juga disebut sebagai Kongzili, menyimpan keunikan dan tradisi yang khas dalam kalender perayaan Indonesia.

Sebelum memasuki detail kapan tepatnya perayaan ini akan berlangsung, penting bagi kita untuk memahami arti dan makna di balik perayaan Tahun Baru Imlek yang penuh keceriaan dan harapan bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Perayaan ini bukan hanya sekadar pesta tahunan, melainkan juga simbol kebersamaan, keberuntungan, dan semangat baru yang akan membawa berkah di tahun yang akan datang. Baca juga: Tabel Shio 2024, Ini Shio yang Paling Hoki di Tahun Naga Kayu Mari kita telusuri lebih dalam tentang kapan tepatnya Tahun Baru Imlek 2024 jatuh, serta bagaimana masyarakat Indonesia merayakannya dengan penuh sukacita dan tradisi yang meleka





