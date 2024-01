Serangan AS dan Inggris Tidak Mengakhiri Ancaman Houthi di Laut Merah

Serangan Amerika Serikat (AS) dan Inggris terhadap Yaman tidak mengakhiri ancaman yang ditimbulkan oleh Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah. Pasukan AS dan Inggris menargetkan infrastruktur Houthi yang digunakan untuk menyerang kapal dagang. Meskipun demikian, AS masih memiliki opsi militer tambahan yang tersedia dan berisiko menimbulkan eskalasi dengan Iran.





Pemberontak Houthi Yaman: Bagaimana dampak serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah bagi perdagangan global?Angkatan laut Inggris dan AS telah menghalau serangan terbesar pemberontak Houthi di Yaman terhadap kapal-kapal yang melintas di Laut Merah, kata Menteri Pertahanan Inggris. Serangan Houthi telah menyebabkan perusahaan-perusahaan pelayaran terbesar dunia mengalihkan rute dari Laut Merah, sehingga rantai pasok global dapat terganggu.

Blinken Peringatkan Konsekuensi Berlanjutnya Serangan Houthi di Laut MerahMenteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam upaya diplomatik terbarunya untuk mencegah meluasnya perang Gaza, memperingatkan “konsekuensi” setelah pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman melancarkan serangan udara terbesarnya di Laut Merah. “Baru kemarin kita mendapat serangan terbesar –...

Yaman: Serangan AS dan Inggris terhadap pemberontak Houthi – Apa yang kita ketahui sejauh ini dan apa strategi di baliknya?Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah melancarkan serangan udara terhadap sejumlah basis pemberontak Houthi di Yaman dengan tujuan untuk menghalau serangan terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar melintasi Laut Merah. Serangan tersebut didukung oleh sejumlah sekutu AS dan Inggris. Inilah yang kami ketahui sejauh ini.

Kelompok Houthi di Yaman Mengeluarkan Seruan kepada Kapal-kapal yang Melintas di Laut MerahKelompok Houthi di Yaman mengeluarkan seruan kepada semua kapal yang melintas di Laut Merah untuk memberi tahu tujuan mereka dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kaitan dengan Israel. Ini dilakukan agar kapal-kapal tersebut tidak menjadi sasaran serangan roket-roket Houthi.

Laut Merah Makin Ngeri, Houthi Menggila Bom Kapal-Minyak AwasSituasi Laut Merah makin tak kondusif. Perairan yang menjadi jalur 12% perdagangan dunia ini terus digempur pasukan Houthi dari Yaman.

AS-Inggris Gempur Kota-kota di YamanAmerika Serikat dan Inggris, untuk pertama kali sejak perang Hamas-Israel berkecamuk, menggempur Houthi di Yaman.

