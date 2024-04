PT Bank Amar Indonesia Tbk Reports Solid Financial Performance in 2023

PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank) closed the year 2023 with solid financial performance, recording a net profit of Rp177.9 billion, a 214.5 percent annual growth. The company also achieved operational revenue of Rp1.3 trillion in December 2023, a 42.8 percent YoY increase. This growth was supported by a 40.5 percent YoY increase in net interest income and a 48.7 percent YoY increase in non-interest income.

Vishal Tulsian, President Director of PT Bank Amar Indonesia Tbk, stated that the bank also successfully managed costs optimally and continued its credit distribution strategy as an important component in improving profitability

