Harga Batu Bara ICE Newcastle Melemah pada Perdagangan Selasa

Harga batu bara ICE Newcastle mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa. Harga ditutup di posisi US$ 126 per ton atau terkoreksi 0,39%. Pelemahan ini menjadi kabar buruk akibat kegagalan harga batu bara menembus level psikologis US$130 per ton. Sentimen ini menjadikan adanya kemungkinan harga akan terus terpuruk akibat pelaku industri yang menahan pembelian saat harga batu bara meningkat.

Koreksi harga batu bara terjadi seiring dengan harga gas yang naik pada Selasa karena kekhawatiran mengenai ekspor gas alam cair (LNG) dari Freeport yang kemungkinan disebabkan oleh pemadaman listrik

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCİNDONESİA »

:

LİPUTAN6DOTCOM: Update Harga Pangan 13 November 2023, Harga Cabai 90 Ribu per Kilo di DepokHarga pangan sedang mengalami kenaikan, salah satunya harga cabai yang saat ini mencapai 90 ribu per kilo dan bawang merah yang mencapai 40 ribu perkilo di Pasar Agung, Depok, Jawa Barat.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Harga Gula Tembus Rp 17.000 per Kg, Tertinggi dalam SejarahSaat ini kenaikan harga komoditas gula pasir menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan harga gula ini jauh melampaui dari harga eceran tertinggi (HET).

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Top 3: Harga Cabai Makin Pedas, Tembus Rp 120 Ribu per KgUpdate mengenai harga cabai ini menjadi berita yang paling banyak dibaca

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Harga Emas Dunia Naik Jelang Pengumuman Inflasi ASJelang pengumuman angka inflasi AS, harga emas dunia naik lebih tinggi seiring pelemahan dolar pada hari Senin.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Harga Minyak Naik Lebih dari 1% Setelah Laporan Pasar Bulanan OPECHarga minyak naik lebih dari 1% pada hari Senin setelah laporan pasar bulanan OPEC meredakan kekhawatiran tentang berkurangnya permintaan di Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Daftar Harga Emas Hari Ini 14 November: Antam dan Batik Tetap, UBS dan Retro NaikHarga emas hari ini untuk jenis Antam, Batik terpantau tak bergerak. Sementara harga emas Retro dan UBS lebih mahal.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »