GAC Group Kolaborasi dengan Indomobil Group untuk Memasarkan Mobil Listrik GAC Aion

Anak perusahaan GAC Group asal China, GAC Aion New Energy Automobile Co Ltd, resmi berkolaborasi dengan perusahaan Indomobil Group, lewat anak perusahaan, PT Indomobil Energi Baru sebagai distributor dari mobil listrik GAC Aion.

Pengumuman kerja sama strategis ini diresmikan di Indomobil Tower, Selasa (2/4) melalui upacara penandatangan Perjanjian Distribusi (Distribution Agreement) antara GAC Aion New Energy Automobile Co Ltd dan PT Indomobil Energi Baru sebagai anak perusahaan Indomobil Group. Anak perusahaan Indomobil Group tersebut akan menangani distribusi, penjualan, dan purna jual produk GAC Aion

