Drama TV 'Between Him and Her' Menggambarkan Emosi Kebosanan dan Kasih Sayang

TV Drama 'Between Him and Her' akan menggambarkan emosi kebosanan dan kasih sayang yang dirasakan secara bersamaan, oleh pasangan yang sudah lama menjalin hubungan. Channel A kembali bersiap menghadirkan drama baru bertajuk 'Between Him and Her' atau 'Man and Woman' (judul masih belum pasti). Meskipun jadwal tayang masih lama, tim produksi sudah menghadirkan foto dari sesi baca naskah untuk berpromosi.

Menurut tim produksi, Lee Donghae Super Junior dan Lee Seol menunjukkan chemistry yang sempurna saat menghadiri sesi baca naskah. Keduanya didapuk menjadi pasangan utama dari drama yang diadaptasi dari webtoon populer tersebut. 'Between Him and Her' akan berfokus menggambarkan emosi kebosanan dan kasih sayang yang dirasakan secara bersamaan, oleh pasangan yang sudah lama menjalin hubungan. Naskah drama ini dikerjakan oleh Park Sang Min, yang menulis film 'Love 911'. Dalam 'Between Him and Her', Donghae berperan sebagai Jung Hyun Sung, pria ambisius yang meluncurkan merek fesyen jalanan





wow_keren » / 🏆 5. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jokowi Sebut Banyak Drama Politik, PKB: Yang Buat Drama, Malah Bilang DramaWakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyindir Presiden Joko Widodo yang bicara lebih banyak drama di tahun politik. Menurut Jazilul, justru Jokowi yang membuat drama.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

PKB Sindir Jokowi: Pembuat Drama Malah Bilang DramaWakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Jokowi telah membuat drama di atas drama.

Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Sekjen PDIP Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Drama Politik, Hasto: Politik Memang Bukan DramaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres sekarang ini terlalu banyak dramanya.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Kini Tampar Song Kang, Kim Yoo Jung Lebih Ganas di Drama-Drama Sebelumnya'My Demon' menceritakan kisah cinta antara Do Do Hee (Kim Yoo Jung) dan iblis Jung Gu Won (Song Kang). Drama ini akan tayang mengisi slot Jumat-Sabtu malam SBS mulai 24 November.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Drama VAR Liga Inggris: Emosi Arteta, Gulat, Tottenham Vs Chelsea LiarLiga Inggris ramai drama VAR. Saat debat tentang gol Newcastle ke gawang Arsenal masih hangat, derbi London Tottenham vs Chelsea berjalan 'liar'.

Sumber: KompasBola - 🏆 10. / 68 Baca lebih lajut »

Drama Lionel Messi Rebut Ballon d'Or 2023: Gelar Piala Dunia Lebih Sakti Ketimbang Treble WinnersSalah satu jurnalis andal asal Italia, Fabrizio Romano berani mengonfirmasi bahwa Lionel Messi bakal jadi pemenang Ballon d'Or tahun ini.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »