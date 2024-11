Dewa United Raih Kemenangan 1-0 Atas Bali United

Dewa United , Bali United di Liga 1 berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Dewa United . Gol tunggal Egy Maulana Vikri di menit ke-71 menjadi penentu hasil pertandingan . Pada babak pertama, kedua tim saling mengancam. Risto Mitrevski dari Dewa United dan Mitsuru Maruoka dari Bali United menciptakan peluang-peluang, namun kiper kedua tim berhasil menepisnya. Kedua tim kembali saling mengancam di babak kedua.

Irfan Jaya dari Bali United mencatatkan dua peluang melalui tendangan bebas, namun Sonny Stevens dari Dewa United berhasil menggagalkan keduanya. Akhirnya, di menit ke-71, Egy Maulana Vikri berhasil memecahkan kebuntuan dengan menyambar bola tarik Taisei Marukawa ke kotak penalti menjadi gol

Dewa United Bali United Liga 1 Egy Maulana Vikri Hasil Pertandingan

