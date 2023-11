Buntut Larangan Uni Eropa, China Lirik Sawit Indonesia dan Malaysia

- Kebijakan Brussels dianggap sebagai langkah proteksionisme oleh kedua produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia. Kini kedua negara giat mencari pasar lain untuk menampung ekspor minyak sawitnya.

Upaya tersebut membuahkan kesepakatan bisnis senilai 3,9 miliar dollar AS (Rp 61,98 triliun) antara Malaysia dan China yang ditandatangani bulan ini dalam KTT Expo China-ASEAN. Termasuk di antaranya adalah perjanjian antara perusahaan pelat merah, Sime Darby Oils International dari Malaysia dan GuangXi Beibu Gulf International Port Group.Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, pihaknya ingin menggandakan nilai ekspor minyak sawit ke China menjadi 500.000 ton per tahun dalam beberapa tahun ke depan.

"Ini adalah kali pertama China meminta penambahan besar. Biasanya, permintaan bergantung pada harga dan pertimbangan lain, tapi kali ini perjanjiannya menjamin kuota impor menuju China,” kata PM Malaysia itu selama Expo."Jika niat UE merangsang perbaikan tata kelola sawit dengan membuat larangan bahan bakar nabati, upaya tersebut bisa mudah dijinakkan oleh China, kata Bridget Welsh dari lembaga penelitian Asia Research Institute di University of Nottingham, Inggris. headtopics.com

Alhasil, negara-negara Asia Tenggara tidak hanya semakin bergantung kepada China, tapi juga menutup akses pasar UE serta menciptakan kondisi yang justru memudahkan ekspor menuju China. "Selain itu, reputasi Eropa akan ternoda oleh kebijakan yang didorong oleh keinginan melindungi produksi minyak nabatinya sendiri, di atas kerugian produsen Asia Tenggara,” tutur Welsh lagi, merujuk pada tuduhan betapa regulasi UE menguntungkan petani rapa dan bunga matahari di Eropa.

