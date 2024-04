Victoire de prestige pour les Philadelphia 76ers avec le retour de Joel Embiid

📆 03/04/2024

Les Philadelphia 76ers ont fêté le retour de blessure du pivot camerounais Joel Embiid avec une victoire de prestige contre le Thunder d’Oklahoma City (109-105), qui lutte pour la première place à l’Ouest. Embiid, MVP en 2023, a fait un retour surprise un peu plus de deux mois après s’être blessé à un genou (le 30 janvier). Sans Embiid, les Sixers ont plongé au classement, et sont actuellement 8, en position de barragiste. Avec 24 points, 7 passes et 6 rebonds, Embiid a largement contribué à la victoire des siens avec près de 30 minutes de jeu qui l’ont laissé épuisé.

