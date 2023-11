Une valise abandonnée provoque la panique à Toulouse

Une grosse valise a semé le trouble dimanche soir devant un restaurant du boulevard de Strasbourg, à Toulouse. Le bagage avait été laissé à la sortie de la station de métro. L'alerte, donnée vers 20 h30, a entraîné la fermeture du boulevard à la circulation, la fermeture des bars et restaurants du secteur et la fermeture de la station de métro. Les démineurs de la sécurité civile ont été mobilisés.

Après avoir inspecté la valise, ils ont décidé de l’ouvrir avec de moyens pyrotechniques. À l’intérieur, pas d'explosifs mais des affaires personnelles. La circulation et la station de métro ont été rouvertes à 22 h30. Une enquête a été ouverte par la police pour essayer d'identifier la personne qui a oublié sa valise.

