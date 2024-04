Une nouvelle opération contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre à Mayotte

Une nouvelle opération intitulée 'Mayotte place nette' a été lancée à Mayotte pour lutter contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre. Elle implique 1 700 gendarmes, policiers et militaires et durera 11 semaines. Des renforts spécialisés sont également mobilisés pour mener cette opération.