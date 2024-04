Une équipe de photographes de l'agence AP remporte le prix du Reportage Photo de l'Année pour leur couverture du conflit israélo-palestinien

l y a une charge morale dans chaque travelling », disait Jean-Luc Godard. Y a-t-il une morale qui justifierait le prix attribué à une équipe de photographes de l'agence AP, en mars, par le Reynolds Journalism Institute dans la catégorie Team Picture Story of the Year pour leur couverture du conflit israélo-palestinien ?

L'une des photos primées, parmi d'autres montrant les victimes des bombardements sur Gaza, évoque une scène de chasse dont le gibier est une jeune femme germano-israélienne à demi nue,à l'aube du 7 octobre lors de la rave-party de Réïm, couchée sur le ventre au milieu de cinq hommes armés dont certains semblent hurler avec entrain « Allahou akbar ».

Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point.La photo est abjecte et magnifique. Abjecte car elle montre l’horreur, magnifique car elle explique mieux qu’un article de 20 pages ce qui s’est passé.Une photo a expédier à tous les élus lfistes, toutes les neo féministes vociférantes ainsi qu'à la patrone de la CGT et à sandrine rousseau.

Photographes Agence AP Prix Reportage Photo Conflit Israélo-Palestinien

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LePoint / 🏆 8. in FR

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pour avoir envoyé une photo de son pénis, un Anglais condamné à la prison, une premièreUne loi criminalisant l’envoi non sollicité de photographies à caractère sexuel a récemment été adoptée en Angleterre et au pays de Galles.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Européennes : une candidate fait campagne avec une photo retouchéeLa candidate écologiste Juliette de Causans a publié une affiche sur X, dévoilant son corps et son visage retouchés par l’intelligence artificielle.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Bilal Coulibaly, une année rookie réussie malgré une fin prématuréeChoix numéro 7 de la dernière draft, le Français Bilal Coulibaly a vu sa première saison NBA avec les Wizards s'arrêter prématurément à cause d'une blessure à un poignet samedi. Ce qui n'empêche de qualifier ces débuts de vraie réussite.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Une maison soufflée par une explosion dans le Finistère, une mère et son fils décédésUne maison d’habitation a explosé ce mardi 19 mars 2024, à Telgruc-sur-Mer, dans la presqu’île de Crozon (Finistère). La famille se trouvait à l’intérieur au moment des faits. Selon les premiers éléments, deux personnes, dont un mineur, ont péri dans le sinistre.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

À Relans, un incendie détruit une maison et se propage à une autre : une femme brûléeCe mardi 25 mars 2024, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Relans pour un feu d'habitation. Une femme âgée de 88 ans dans un état grave a été transportée à l'hôpital.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Vosges : une tête de sanglier découverte sur la porte d’une mosquée, une enquête ouverteUne tête de sanglier a été découverte jeudi 28 mars 2024 sur la porte de la mosquée de Contrexéville (Capture d'écran).

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »