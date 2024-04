Une baisse des taux de la BCE en juin pourrait être remise en cause en cas de choc géopolitique

HELSINKI - Une baisse des taux de la Banque centrale européenne en juin pourrait être remise en cause si un choc géopolitique fait rebondir les prix de l'énergie et l'inflation, a déclaré mardi le membre du Conseil des gouverneurs de l'institution, Olli Rehn.

Cette décision"suppose qu'il n'y ait pas d'autres revers , par exemple dans la situation géopolitique et donc dans les prix de l'énergie", a-t-il déclaré dans un communiqué. "La BCE prend ses décisions en matière de taux d'intérêt réunion après réunion, à la lumière des dernières informations, sans s'engager sur un taux d'intérêt spécifique", a-t-il déclaré.

Cette décision"suppose qu'il n'y ait pas d'autres revers , par exemple dans la situation géopolitique et donc dans les prix de l'énergie", a-t-il déclaré dans un communiqué.

BCE Taux Baisse Inflation Choc Géopolitique Énergie

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaTribune / 🏆 11. in FR

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La BCE temporise encore une fois mais laisse entrevoir une première baisse de taux en juinLa Banque centrale européenne a maintenu ses taux directeurs inchangés à l'issue de sa réunion de politique monétaire. Compte tenu de la décrue de l'inflation et de l'atonie de l'activité en zone euro, sa première baisse de taux est attendue pour le 6 juin prochain.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

À Relans, un incendie détruit une maison et se propage à une autre : une femme brûléeCe mardi 25 mars 2024, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Relans pour un feu d'habitation. Une femme âgée de 88 ans dans un état grave a été transportée à l'hôpital.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Une maison soufflée par une explosion dans le Finistère, une mère et son fils décédésUne maison d’habitation a explosé ce mardi 19 mars 2024, à Telgruc-sur-Mer, dans la presqu’île de Crozon (Finistère). La famille se trouvait à l’intérieur au moment des faits. Selon les premiers éléments, deux personnes, dont un mineur, ont péri dans le sinistre.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

– Wallon-Cappel : deux blessés graves dans une collision entre une voiture et une motoUn accident grave s’est produit ce samedi vers 17h30 entre une moto et une voiture, au lieudit La Canneweele à Wallon-Cappel, à la sortie du bois des Huit-Rues de Morbecque.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Cyril, auditeur de Bougival est venu avec la totale : une imitation, une colle et une...Thibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Une ex-employée d’une maison de retraite écrouée pour tentative d'assassinat sur une pensionnaireLa jeune femme de 26 ans est soupçonnée de s'être introduite en pleine nuit dans la chambre d'un pensionnaire de 71 ans pour y répandre du gasoil qu'elle a tenté d'incendier.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »