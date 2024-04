Un Si Grand Soleil en avance du mercredi 17 avril 2024

📆 04/04/2024 16:09:00

📰 NewsActual1 ⏱ Reading Time:

25 sec. here

13 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 51%

Publisher: 51%

Un Si Grand Soleil,Épisode,Résumé

Résumé détaillé et complet de l’épisode 1378- Dans cet épisode inédit, Thaïs est affectée par ce qui arrive à la famille Aguerra tandis que Boris découvre que sa mère est aussi peu fiable que son père. Le résumé précédent et complet d’Un Si Grand Soleil du mardi 16 avril 2024 de News Actual est également en ligne. Bonne lecture. Retrouvez par ailleurs les spoilers d’Un Si Grand Soleil jusqu’au 19 avril 2024 en cliquant ici. Un Si Grand Soleil en avance : Résumé de l’épisode du 17 avril 2024Arnaud Aguerra encourage vivement son père à se battre. Il est convaincu que les médecins qui le suivent à Montpellier ne sont pas suffisamment spécialisés dans le domaine de la greffe cardiaque et l’incite à prendre des rendez-vous avec des spécialistes à Paris. Arnaud est persuadé que ces spécialistes pourront lui proposer des solutions concernant le rejet de la greffe cardiaque. Mais, Philippe refuse catégoriquement