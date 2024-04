C’est en 2017 qu’a commencé l’aventure. Propriétaire de chambres d’hôtes sur la via Podensis lotoise, Claudine Huaumé-Bodin a imaginé un guide détaillé du chemin de Compostelle, du Puy-en-Velay. Un guide où l’on peut trouver aussi bien les grands monuments que les petites chapelles, la grande histoire que la petite, la patrimoine culturel que le gastronomique, ainsi que les traditions, les fêtes et les personnalités locales.

"Chaque jour, explique-t-elle, en discutant avec nos hôtes, revenait cette question : "qu’est-ce qu’il y a à voir dans le coin" ?Et moi, que le patrimoine a toujours intéressé, cette phrase me dérangeait. J’ai alors décidé d’écrire un guide le plus exhaustif possible".Malgré l’aide de sa fille Loriane, elle ne sait pas encore qu’il lui faudra six ans pour arriver au bout de son chemin

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sur la route de Compostelle, ce plus beau village de France éblouit les pèlerins et touristesEstaing, dans l’Aveyron, fait partie des « Plus beaux villages de France ». Situé sur le chemin de Compostelle, le village a gardé une empreinte médiévale avec son château, son église, ses ruelles et son pont enjambant le Lot.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Toulouse épicentre des chemins de Saint-Jacques-de-CompostelleLa Ville rose accueille cette semaine un colloque international inédit sur la dimension culturelle et patrimoniale des célèbres chemins de Compostelle.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Château de La Rochepot: l’ancien propriétaire, son chauffeur et sa maîtresse rejugés en appelEn 2022, Dmitri Malinovsky avait été condamné pour blanchiment d'argent, usage de faux, détention d'armes et travail dissimulé à 4 ans et demi de prison dont six mois avec sursis.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Angers: les enjeux et coulisses du nouveau procès de Saïd Chabane, le propriétaire du SCOLe propriétaire et ex-président du SCO d'Angers, Saïd Chabane, est jugé à partir de ce lundi, avec quatre autres prévenus, par le tribunal correctionnel de Bobigny, tous étant soupçonnés d'avoir blanchi de l'argent et d'avoir exercé illégalement la profession d'agent sportif de 2017 à 2023.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Lot : 'L'Hôtel du Château' à Alvignac change de propriétaireDe nouveaux propriétaires, Hélène Machado et Nicolas Moser, reprennent 'L'Hôtel du Château' à Alvignac à partir du vendredi 29 mars 2024.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Votre propriétaire peut-il vous interdire d'avoir des animaux dans votre logement?Un locataire qui possède un animal de compagnie, cela peut effrayer les propriétaires. Mais ces derniers ont-ils le droit d'interdire à leur locataire d'en avoir?

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »