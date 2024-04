Un footballeur témoigne des conséquences des commotions cérébrales

Le footballeur, qui a pris sa retraite internationale, confie en avoir eu plusieurs durant sa carrière, et prend la parole pour sensibiliser au problème. “Quand on regarde trois des pires matchs de ma carrière, il y en a au moins deux avant lesquels j’avais eu. Le footballeur évoque notamment le quart de finale de la Coupe du monde de football de 2014, auquel il a participé quelques jours après avoir eu une commotion lors du 8e de finale. “Je ne me souviens pas du match après ce choc.

Après, je n’allais pas rater un quart de finale de Coupe du monde parce que j’étais un peu fatigué... Même chose pour le 8e de finale de Ligue des champions de 2020, où il a joué quelques semaines après un choc à la tête. Le footballeur rapporte avoir senti “Je me disais : réveille-toi. J’avais presque envie de me mettre des claques... j’étais comme spectateu

