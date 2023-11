The Walking Dead : Daryl Dixon aura sa propre série dérivée

The Walking Dead est sans conteste l’un des plus gros phénomènes télévisuels de la dernière décennie. L’adaptation des comics de Robert Kirkman a séduit par son approche du récit post-apocalyptique, ses personnages et sa radicalité. Sous l’égide de Kirkman et Frank Darabont, c’est une fresque humaine acide et sinistre qui prenait vie, à en faire frémir les âmes sensibles. Néanmoins, à mesure que les épisodes se succédaient, l’attrait du public pour The Walking Dead n’a cessé de faiblir.

Nombreux sont ceux qui, comme nous, ont lâché l’affaire avant la conclusion livrée en 2022 sur AMC. Si d’aucun aurait pu croire que la onzième saison marquera la fin du voyage, et alors qu’une conclusion se dessinait pour The Walking Dead, qui évoluait autour de Maggie et Negan à New-York, c’est au tour de Daryl Dixon de prendre l’affiche de sa production dédiée. Le protagoniste a été inventé pour les besoins de la série et s’est rapidement imposé comme l’un des préférés du public, il est sans doute celui avec la progression la plus importante au fil des saisons

