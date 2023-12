T.J. Shorts : "Je m'éclate vraiment à Paris"

Meilleur passeur et deuxième meilleur marqueur de Betclic ÉLITE, T.J. Shorts est l'un des visages du championnat cette saison. Le micro-meneur du Paris Basketball nous parle de son parcours, de ses mentors, et de ses grandes ambitions.

Arrivé durant l’été en provenance de Bonn en compagnie de son coach Tuomas Iisalo et de plusieurs coéquipiers, avec qui il a atteint la finale de la Bundesliga et remporté la Ligue des Champions (BCL) au printemps dernier,n’a pas mis longtemps pour s’imposer en France. Le Californien est l’une des raisons du début de saison réussi du Paris Basketball, leader du groupe A de l’EuroCup et dauphin de l’AS Monaco en Betclic ELITE après 12 journées. Entretien. Vous avez quitté Bonn et l’Allemagne cet été pour rejoindre le Paris Basketball. Comment vous sentez-vous ici ? Je m’éclate vraiment à Paris. Le public est génial. J’adore la ville, qui est superbe. Il y a énormément de choses à faire. Je ne pourrais pas espérer mieux si ce n’est d’avoir ma famille auprès de moi plus souven





Be_BasketFr » / 🏆 22. in FR

