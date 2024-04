Superdry annonce un plan de restructuration et se retire de la Bourse de Londres

- La chaîne de mode britannique Superdry a annoncé mardi un plan de restructuration sur trois ans et a déclaré qu'une levée de fonds soutenue par son PDG et cofondateur Julian Dunkerton permettrait à l'entreprise de se retirer de la Bourse de Londres.

Une levée de fonds, entièrement souscrite par Julian Dunkerton, consiste en deux options - une offre ouverte pour lever l'équivalent en livres sterling de 8 millions d'euros, ou un placement pour lever un produit brut de 10 millions de livres. Le fabricant de vestes et de vêtements inspirés des styles vintage américains et du graphisme japonais a été confronté à une faible demande et à un manque de liquidités.

Superdry Restructuration Bourse De Londres Mode Levée De Fonds

