Sortie de Call of Duty: Modern Warfare 3

C'est devenu une tradition : début novembre rime avec nouveau Call of Duty. Pour cet automne 2023, c'est 'Modern Warfare 3' qui vient 'amuser' les gamers depuis ce vendredi 10 novembre sur consoles et PC. Largement inspiré de son aîné - illustre pour certains - MWII dévoilé en 2009 déjà, ce 'Cod' propose une campagne en solo, un mode zombie et également du multijoueurs qui a fait la richesse de la franchise.

Une campagne efficace mais courteSi certains se ruent sur le mode multi afin de 'Grind', comprenez ici de multiplier les parties pendant des heures afin de débloquer l'ensemble de l'arsenal (bien trop riche d'ailleurs) et des camouflages des armes, d'autres misent sur le mode campagne pour juger un Cod. Pour le coup, dès les premières minutes, ils ne seront pas déçus avec une mission d'infiltration spéciale dans une prison bien connue des adeptes de Warzone 1 et des nostalgiques de la carte 'Verdansk'. Au fil de l'aventure, après avoir retrouvé le grand méchant Makarov, le joueur croisera la route des 'gloires' de Call of Duty comme Ghost, Price, Shephard ou encore Fara

:

