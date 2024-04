Shannen Doherty parle de son cancer et de ses préparatifs pour soulager sa mère

Shannen Doherty se projette dans un futur auquel elle ne semblera plus appartenir. L’actrice de 52 ans, atteinte d’un cancer de stade 4, s'est exprimée dans son podcast le lundi 1er avril 2024 au sujet de l’issue tragique de son cancer. Après son décès, la comédienne phare de Charmed confie avoir déjà pris certaines mesures pour soulager sa mère.

Vente d’antiquités et garde-meubles vidé Au micro de son podcast Let’s Be Clear, Shannen Doherty a raconté sa volonté de faciliter la nouvelle de son départ pour sa mère, Rosa, lorsqu’elle décèdera. 'Ma priorité en ce moment est ma mère. Je sais que ce sera difficile pour elle si je décède avant elle', confie l’actrice. Ainsi, elle espère faciliter certaines démarches, notamment en matière de mobilier dans ses diverses propriétés. 'Je ne veux pas qu’elle ait un tas de choses à gérer. Je ne veux pas qu’elle ait quatre garde-meubles remplis de meubles', affirme Shannen Dohert

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



marieclaire_fr / 🏆 19. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Shannen Doherty face au cancer : cette décision bouleversante qu’elle a priseDepuis maintenant près de neuf ans, Shannen Doherty mène un combat acharné contre un cancer du sein. Affaiblie par la maladie, l’actrice de 52 ans a pris une décision radicale pour faciliter la vie de ses proches en cas de malheur.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Kate Middleton face au cancer : Shannen Doherty fait une mise au pointLes réactions se multiplient après l'annonce du cancer de Kate Middleton ce vendredi 22 mars. Parmi elles, il y a celle de Shannen Doherty, elle-même malade. L'actrice a demandé le respect de la vie privée de la princesse de Galles.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Cancer de Kate Middleton : Shannen Doherty ne cache pas sa colère après l’annonceShannen Doherty, qui se bat contre un cancer du sein de stade 4 avec métastases, a offert son soutien à Kate Middleton via son compte Instagram. L’ancienne héroïne de «Charmed» en a profité pour critiquer l’acharnement envers la princesse de Galles.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Cancer de Kate Middleton : ébranlée, Shannen Doherty pousse un gros coup de gueuleActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Cancer de Kate Middleton : Shannen Doherty pousse un coup de gueule contre les 'théories du complot''Le fait d’être une personnalité publique ne signifie pas que le public possède cette personne.'

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Shannen Doherty vend des objets pour faciliter la transition après son décèsLa star de Beverly Hills, Shannen Doherty, vend ou cède des objets et meubles qu'elle a accumulés au cours de sa vie afin de soulager ses proches de certaines démarches qui leur incomberont après son décès. Elle souhaite garantir une transition plus facile pour eux. Sa priorité est sa mère et elle ne veut pas qu'elle ait à gérer un tas de choses après son décès.

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »