Salon du chocolat 2023 : une robe de 8 kg pour Nadège Beausson-Diagne

« Je ne peux pas vraiment bouger car c'est hyper lourd, mais c'est très beau ». L'actrice, chanteuse et chroniqueuse Nadège Beausson-Diagne porte une robe en chocolat très colorée de plus de huit kilogrammes pour le retour du salon du chocolat à Paris. Nadège Beausson-Diagne a été choisie pour défiler avec d'autres personnalités du petit et du grand écran pour l'ouverture du salon ce vendredi 27 octobre.

Cette robe est le fruit d'une collaboration entre la créatrice Michaëla Daniel-Thomas de la marque Kathshoppin Couture et des chocolatiers Jean-Luc Decluzeau et Daniel Vidal, fondateur de Bille en tête. La conception de cette robe a demandé plus de 130 heures de travail à l'équipe.