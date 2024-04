Salon de l’offre régionale Intermarché au Palais des congrès

Au Palais des congrès a lieu le Salon de l’offre régionale Intermarché. Ces 3 et 4 avril, cet espace de rencontre devient le point de convergence des distributeurs et fournisseurs de l’enseigne Autour des 500 mètres carrés de stands colorés, l’ambiance est à la dégustation et à l’échange, offrant aux distributeurs l’occasion de tester les produits avant de les intégrer dans leurs supermarchés.

Épicerie, fromage, vin, charcuterie… Près de 160 fournisseurs régionaux Intermarché sont venus exposer leur savoir-faire devant les distributeurs. Ces derniers peuvent découvrir en avant-première les dernières nouveautés et les produits destinés à garnir les rayons pour la saison estivale. « Il y a des offres commerciales qui permettent aux points de vente de commander pour tenir la saison, puisqu’on a des fournisseurs qui sont fortement saisonniers, notamment sur la côte landaise et dans les Pyrénées », ajoute Denis Dupont, responsable des achats de la région sud-ouest pour Intermarch

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le salon international du tatouage s’installe au Palais des Sports de MarseilleLes amateurs de tatouage vont être ravis ! Le Salon International du tatouage débarque le 23 et 24 mars au Palais des Sports de Marseille.

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

Meilleur salon de coiffure 2024 : voici l’enseigne élue meilleur salon selon les clientsDécouvrez le classement des meilleurs salons de coiffure de France, sélectionnés directement en prenant en compte l'avis des clients.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les produits de ces agriculteurs de la Manche récompensés au Salon de l'agricultureIls sont repartis avec une ou plusieurs médailles au dernier Concours général agricole. Voici les producteurs du Centre-Manche récompensés pour l'excellence de leurs produits.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Caroline Garcia lance un podcast pour montrer « les personnes derrière ces joueurs et ces joueuses »En février, la numéro 1 française Caroline Garcia (30 ans, 26e mondiale) a lancé son podcast « Tennis Insider Club » dans lequel, avec son compagnon, elle interroge joueurs et joueuses du circuit professionnel.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Conforama fait trembler la concurrence avec ces 3 offres inattendues sur ces meubles du quotidienÉquipez votre nouveau lieu de vie ou réaménagez votre domicile, en vous offrant de nouveaux meubles tendance, à saisir à prix réduit chez Conforama. Réputée pour ses articles de maison élégants et robustes, l’enseigne vous invite à découvrir ses remises du moment.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Une baleine grise a été repérée dans l’océan Atlantique et ce n’est pas une bonne nouvelleCes cétacés n’avaient pas été observés dans ces eaux depuis le 18e siècle.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »