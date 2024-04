Réunion sur l'organisation de l'arbitrage dans le football

Jean-Pierre Caillot, quel était le climat de cette réunion ? Serein. Sain. On a rappelé si tant est qu’il y avait besoin de le faire qu’on n’était pas là pour faire de l’ingérence. On veut juste un rendu de notre produit. On considère aujourd’hui que l’organisation est à revoir. On a fait part au président du souhait du monde professionnel, puisqu’on est à la fois le porte-parole des clubs mais aussi celui de la Ligue des football professionnel (LFP).

Avez-vous transmis des propositions concrètes venant du monde professionnel ? On n'est pas là pour faire des propositions. Il existe un rapport que le président Diallo avait demandé qui est le rapport de Dominique Laurent, qui dit tout. Tout est dans le rapport. La seule chose qu’on lui dit, c’est d’appliquer ce qui est écrit dans le rapport. Il y a beaucoup de choses à revoir aujourd’hui au niveau de l’organisation de l’arbitrage, de la CFA (commission fédérale de l'arbitrage

