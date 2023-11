Retraites complémentaires, pneus neige obligatoires, taux d’usure... Ce qui change au 1er novembre 2023

L’hiver approche. Et comme à son habitude, le mois de novembre survient avec son lot d’évolutions et innovations économiques. Le Figaro fait le point : Revalorisation des retraites complémentaires C’est le changement majeur à venir. Les pensions complémentaires du privé seront revalorisées de 4,9%, grâce à l’accord trouvé début octobre entre les organisations syndicales et patronales gestionnaires du régime Agirc-Arrco.

Durant cette période, il est impossible d’expulser un locataire de son logement et toute expulsion se doit d’être reportée. Le principe de la trêve hivernale a été étendu aux coupures de gaz et d'électricité, désormais interdites pendant cette période. Des exceptions tout de même. La trêve ne s'applique pas aux personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux.