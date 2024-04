Rapport sur le financement des établissements scolaires privés sous contrat

Le rapport des députés Paul Vannier (La France insoumise) et Christopher Weissberg (Renaissance) sur le financement des établissements scolaires privés sous contrat peut-il rallumer la guerre scolaire entre école publique et école privée ? En tout cas, quarante ans après l’abandon de la loi Savary qui voulait créer en 1984 un « service public unifié et laïque d’éducation nationale », ce rapport, examiné hier en commission à l’Assemblée nationale, jette un pavé dans la mare.

Au point que l’enseignement catholique – qui représente 96 % des quelque 7 500 établissements sous contrat – s’est déjà exprimé en amont de la présentation : Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France (CEF), a consacré au sujet une partie de son discours de clôture de l’assemblée des évêques, le 22 mars, à Lourdes, et le secrétaire général de l’enseignement catholique Philippe Delorme a dénoncé mercredi dernier des « combats d’arrière-garde

