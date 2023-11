Raid israélien sur un hôpital à Gaza

Ce raid avait été annoncé quelques minutes auparavant par le Hamas. Israël affirme avoir pris la décision de cette opération, lancée dans la nuit de mardi à mercredi, «sur la base des informations des services de renseignement et d'une nécessité opérationnelle». L’établissement abrite des milliers de civils.

Le Croissant-rouge palestinien dit avoir «pu évacuer» les patients, leurs familles et les équipes médicales, piégés dans l’hôpital al-QudsCe direct est terminé mais retrouvez toutes les actualités du conflit dans notre nouveau rendez-vous mis à jour en temps réel par nos journalistesAshraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé du Hamas à Gaza, a raconté à la chaîne qatarienne Al Jazeera que l'armée israélienneannonce que deux soldats de l’armée israélienne ont té tués mardi, portant à 48 morts le bilan de Tsahal depuis le début de son offensive terrestre dans la bande de Gaz

20MİNUTES: Guerre Hamas-Israël : Gaza assoiffée de gazole et un civil tué à la frontière libanaise« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s’est déclaré au Proche-Orient

RFI: [En direct] Israël affirme que le Hamas «a perdu le contrôle à Gaza»Les combats se concentrent au cœur de la ville de Gaza , dans le nord du territoire, notamment autour de certains hôpitaux soupçonnés par l'armée israélienne d'abriter des infrastructures stratégiques du Hamas , qui se sert de la population comme de véritables « boucliers humains », affirme-t-elle.

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas . 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

ACTUFR: Guerre Israël-Hamas : les hôpitaux de Gaza pris au piège dans les combatsDes milliers de Palestiniens espèrent quitter le site de l'hôpital al-Chifa sans eau ni électricité et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne.

CNEWS: Israël-Hamas : 44 soldats israéliens tués à Gaza depuis le 7 octobre dernierDes milliers de Palestiniens espèrent lundi quitter le site de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , sans eau ni électricité depuis quelques jours et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Suivez en direct les dernières informations.

MİDİLİBRE: Guerre Israël-Hamas : l'UE condamne l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme 'boucliers humains'L'Union européenne a condamné dimanche le Hamas pour son utilisation 'des hôpitaux et des civils comme boucliers humains' à Gaza , tout en exhortant Israël à faire preuve de 'la plus grande retenue' pour protéger les civils.

