Quai des Bulles. Avec Loire, Étienne Davodeau dresse le portrait d’un fleuve en bande dessinée

Étienne Davodeau nous emmène pour une balade, à contre-courant, sur les bords de Loire. Là où tout commence et où tout finit.

L’amour, la vie, la nature, nos renoncements… Une lecture contemplative, à mi-chemin entre introspection et réflexion philosophique, qui « remoue » et tourbillonne les viscères et nous invite à penser… comme un fleuve.J’y pense depuis longtemps. Je voulais faire le portrait d’un fleuve en bande dessinée. Comme si c’était un personnage.

«Loire» d'Etienne Davodeau, le «portrait d'un fleuve en bande dessinée»Et si la Loire, le dernier fleuve sauvage d'Europe, était le personnage principal d'une bande dessinée ? C'est ce que fait Étienne Davodeau qui célèbre ce milieu naturel, sa faune et sa flore, dans un roman graphique. C'est une fiction, avec des personnages humains, mais dans laquelle l'élément naturel a une grande place. Lire la suite ⮕

