Promotion exceptionnelle sur la LG C3 chez Rue du Commerce

C’est donc sur le site du marchand en ligne Rue du Commerce qu’il est possible de faire l’affaire du siècle sur cette LG C3 , modèle OLED d’excellence sorti au printemps 2023. Dans sa version le modèle en 65 pouces (164cm), vous pouvez l’avoir au prix imbattable de 1 499 euros au lieu de 1 699 euros . Chez la concurrence, ce téléviseur haut de gamme est bien plus cher.

A simple titre de comparaison, la LG C3 en 65″ est proposé à 1 649 euros chez Cdiscount, tandis que le modèle en 55″ est à 1 590 euros chez la Fnac.Même si Rue du Commerce propose la livraison à 34,99 euros via Fedex, les prix qu’il pratique restent toujours les plus bas, toutes enseigne confondues. Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, ou si vous pensez vous être précipité, vous avez 14 jours pour changer d’avis, renvoyer la TV et obtenir son remboursemen

LG C3

