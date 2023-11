Programme des matchs de tennis du jour

COURT CENTRAL Davidovich Fokina-Shelton Murray-De Minaur Van De Zandschul-Mannarino Fritz-Baez Paul-Gasquet Wawrinka-Thiem COURT 1 Jarry-Popyrin Tiafoe-Bublik Khachanov-Purcell Djere-Van Assche Thompson-Nishioka Dimitrov-Musetti

Programme des activités du collège d'Olt de Puy-l'Evêque en novembreDiverses activités sont prévues au collège d'Olt de Puy-l'Evêque au mois de novembre, dont un concert du groupe 'Peace lobe', une intervention sur la laïcité, une journée de lutte contre le harcèlement scolaire, une présentation sur l'eau, une réflexion sur le petit-déjeuner, une réunion des délégués de classe, une intervention sur la protection judiciaire de la jeunesse, une sensibilisation au racisme et une remise des diplômes du brevet des collèges. Lire la suite ⮕

Le Parc naturel régional des grands causses retenu pour le programme mieux manger pour tousLe Parc naturel régional des grands causses a été sélectionné par le ministère des Solidarités et l’Ademe pour ses candidatures au programme mieux manger pour tous et à l’appel à manifestation d’intérêt Trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires. Cette initiative vise à améliorer l'accès à une alimentation de qualité et à renforcer la résilience face au changement climatique. Lire la suite ⮕

Changement de programme à BamakoLe président malien Modibo Keïta suscite la curiosité avec son changement de programme. Que se passe-t-il ? Un coup de force est-il à craindre ? Où se trouve le président ? Lire la suite ⮕

Transat Jacques Vabre : Changements majeurs dans le programme de départEn raison des mauvaises conditions météorologiques prévues dans le golfe de Gascogne, la direction de course a décidé de modifier le programme de départ de la Transat Jacques Vabre. Les Ultim partiront comme prévu, tandis que les Ocean Fifty et les Class40 feront un arrêt à Lorient. Les Imoca resteront à quai au Havre et partiront à une date encore inconnue. Lire la suite ⮕

« Brokenwood » au Programme TV du dimanche 29 octobre 2023France 3 poursuit la diffusion de la huitième saison de la série policière néo-zélandaise « Brokenwood ». Ce soir, un seul épisode inédit intitulé « L’or ne fait pas le bonheur ». Retrouvez l'épisode sur la plateforme france.tv et son application mobile. Lire la suite ⮕

Twitch modifie son programme de partage des revenus pour les créateursTwitch a modifié son programme de partage des revenus pour les créateurs, en passant à un système basé sur des points. Les abonnements plus chers comptent plus dans le total de points accumulés. Le service de streaming a également renversé sa politique de restriction des publicités intégrées et autres contenus sponsorisés. Lire la suite ⮕