« Pékin Express » au Programme TV du jeudi 4 avril 2024

M6 poursuit ce jeudi à 21.10 la diffusion de son jeu d’aventure animé par Stéphane Rotenberg . Et cette semaine, les binômes encore en lice font leurs premiers pas au Vietnam . 8è épisode de « Pékin Express sur les traces du tigre d’or ».

La première étape au Vietnam, dernier pays de la course, débutera dans le cadre exceptionnel de la baie d’Along ; un des paysages les plus magiques au monde avec plus de 2 000 formations géologiques en pains de sucre émergeant de la mer, qui se dentellent sur le ciel bleu. Un décor qui émerveillera, dès le démarrage, tous les binômes. Les candidats seront immergés dès le départ dans l’atmosphère envoûtante du Vietnam, avec une course en paddle au milieu de la baie d’Along, suivie d’une mission peu ragoutante dans un marché local. Le retour du drapeau rouge annonce une compétition plus intense que jamais

