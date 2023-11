Ils sont remontés. Les parents d'enfants touchés par la bactérie E. coli à la crèche des Minimes à Toulouse taxent les autorités de 'minimiser les faits' et 'd'étouffer la vérité'. Alors que l'ARS Occitanie assure que sur les 57 enfants de la crèche, six ont été hospitalisés, ces parents font de leur côté état de '11 enfants hospitalisés au minimum et six enfants de la crèche en réanimation dans un état grave'.

Combien de petits ont été réellement admis à l'hôpital ? Interrogée sur cet écart de chiffres, l'autorité sanitaire n'a pas encore répondu à nos sollicitations, alors que l'opposition municipale a de son côté appelé à 'faire toute la lumière sur l'ampleur de ce drame'. À lire aussi Toulouse. Bactérie E. coli à la crèche : trois enfants encore hospitalisés, la polémique enfle Une fillette de six mois toujours en réa Autorités et parents s'accordent à dire que trois enfants restent hospitalisés à ce jou





