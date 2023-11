Plus discret que par le passé, OnePlus continue de lancer des smartphones en France. Contrairement à sa maison mère OPPO, le constructeur est toujours présent et cela constitue une bonne nouvelle pour notre marché. OnePlus jouit en effet d’une solide réputation, grâce notamment à ses modèles haut de gamme. Depuis quelques années, la firme mise aussi sur le segment très concurrentiel du milieu de gamme via sa gamme Nord.

Cette dernièreLa recette sur un tel modèle est d’offrir des éléments inspirés d’un haut de gamme, sans atteindre le prix des appareils phares de la marque. Il faut donc trouver le juste équilibre pour offrir un smartphone suffisamment performant et encore accessible. Si vous avez loupé un épisode, ce Nord 3 veut marquer une vraie évolution deux ans après le- Capteur frontal 16 Mégapixels, 24mm, F2.4Vendu officiellement à 449 euros (8 Go + 128 Go) et 549 euros (16 Go + 256 Go) chez OnePlus, on peut le trouver à des tarifs beaucoup plus intéressants chez certains revendeurs.Inspiré par ses prédécesseurs, ce OnePlus Nord 3 5G a quand même droit à plusieurs amélioration

:

CNEWS: Marche contre l'antisémitisme : plus de 182.000 personnes rassemblées en France, malgré les tensions politiquesPlus de 182.000 personnes ont défilé contre l’antisémitisme, ce dimanche, dans toute la France , avec en point d’orgue la «grande marche civique» parisienne, en présence d'une bonne partie de la classe politique française dont l'extrême droite, mais sans le chef de l'État ni la France insoumise.

La source: CNEWS | Lire la suite »

CNEWS: Marche contre l’antisémitisme : plus de 182.000 manifestants ont défilé en France, selon les autoritésOrganisée à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, la marche contre l’antisémitisme a lieu ce dimanche 12 novembre à 15h à Paris.

La source: CNEWS | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Équipe de France : Kylian Mbappé, qui peut le plus peut le moinsAuteur d’un triplé pour le PSG, samedi, à Reims (0-3), le capitaine des Bleus Kylian Mbappé est revenu de Champagne avec le ballon du match mais aussi une remontrance de son entraîneur Luis Enrique qui interpelle avant le rassemblement de l’équipe de France , ce lundi.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: La consommation d’antibiotiques en France est en hausse, encore plus chez les enfantsAlors que « la pandémie de Covid avait montré une cassure de la courbe », Laëtitia Gambotti, responsable de l’unité infections associées aux soins et résistance aux antibiotiques de Santé publique France , a noté « une remontée depuis deux ans de la consommation, revenue aux niveaux de 2019 ».

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LE_FİGARO: Delphine Batho accuse Jean-Luc Mélenchon d’«antisémitisme de plus en plus assumé»La députée et ancienne ministre a appelé les écologistes à rompre clairement et définitivement avec le leader de La France insoumise.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Emmanuel Macron : «Une France où nos concitoyens juifs ont peur n’est pas la France»«Rien ne doit nous diviser». Emmanuel Macron a lancé samedi un message d’«unité» au nom des valeurs françaises d’«universalisme» avant la marche dimanche contre l’antisémitisme, à laquelle il ne participera pas mais sera présent «par la pensée».

La source: lavoixdunord | Lire la suite »