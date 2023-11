Retrouvez ici les brocantes du week-end et ici la liste des marchés de Noël. 1 Noël à Lille Sur la place Rihour, 90 chalets et autant d’artisans, des effluves de vin chaud et de fromage fondu, et surtout un parfum de tradition qui réconforte. Cette même tradition qui veut qu’à l’arrivée du marché de Noël débarquent aussi les animations : la Grande Roue sur la Grand-Place depuis 1989 et l’Idéale Chenille, manège centenaire tout en bois, place du Théâtre.

Parmi les nouveaux participants, on trouvera une Italienne et ses colliers en verre de murano et un chalet consacré au Japon (vaisselle, thé, manga). Tous les vendredis, à 18 h, animations musicales et lumineuses. Le mercredi après-midi, atelier pour les enfants. Vendredi et samedi, 11 h-22 h, dimanche, 11 h-20 h 30. Du lundi au jeudi, 11 h-20 h 30. Jusqu’au 31 décembre. noel-a-lill





