Marcher après les repas : une astuce simple pour maintenir un taux normal de glycémie

Si vous souffrez de diabète ou de prédiabète, il y a de fortes chances que le taux de votre glycémie (appelée aussi taux de sucre ou taux de glucose dans le sang), vous préoccupe souvent. Et quand bien même ce n’est pas le cas, de fortes variations de glycémie peuvent vous faire passer d’une sensation de hausse d’énergie à un état léthargique.

Une question se pose donc : Comment maintenir un taux normal ? Dans un article paru sur le site de la Cleveland Clinic, Shannon Knapp, infirmière et spécialiste des soins et de l'éducation du diabète, insiste sur l’importance d’adopter une simple astuce au quotidien, celle de marcher après les repas. Pour rappel, le diabète apparaît lorsque le pancréas ne produit plus d’insuline (diabète de type 1) ou que l’organisme ne dispose pas d’assez d’insuline pour maintenir constant le taux de sucre dans le sang (diabète de type 2





