Manifestation en Israël pour la libération des otages

39 jours et nuits. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Il n'y a rien ! Du noir, du noir ! Benyamin Netanyahou et le cabinet de guerre : Donnez-nous des réponses. Ramenez nos enfants, nos familles à la maison !' Une mère d'otage crie son désespoir au micro de notre envoyé spécial Willy Moreau, avant de marcher, avec une centaine d'autres personnes, de Tel Aviv vers Jérusalem.

Durant cette manifestation de quatre jours sur 63 km, elles exigent du gouvernement israélien qu'il fasse tout pour les libérer. à lire aussi Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne annonce avoir retrouvé la dépouille d'une soldate otage Comme les Israéliens, le monde monde entier a les yeux rivés Gaza , notamment vers l'hôpital Shifa au centre de Gaza ville où elle suspecte le mouvement islamiste d'avoir caché des hommes, des munitions et des centres de commandement. Aux Nations Unies, le conseil de sécurité a adopté sa première résolution sur ce conflit demandant des 'pauses et des couloirs humanitaires





Guerre Israël-Hamas : Israël rejette une pause humanitaire à Gaza, frappe mortelle sur une ambulanceLes combats se poursuivent dans la bande de Gaza, avec des 'opérations terrestres intensifiées' et de nombreuses frappes. On fait le point sur l'avancée du conflit.

Guerre Israël-Hamas : une église touchée à Gaza, Biden demande au Congrès une aide financièreJoe Biden va demander dès vendredi 20 octobre au Congrès américain de financer « en urgence » une aide à Israël et à l'Ukraine. Le Hamas affirme que des civils s'abritant dans l'enceinte de l'église grecque-orthodoxe de Saint-Porphyre à Gaza avaient été tués et d'autres blessés dans un raid israélien.

Gaza: une opération terrestre « massive » d'Israël serait « une erreur » (Macron)Une opération terrestre « massive » de l'armée israélienne dans la bande de Gaza serait « une erreur », a estimé mercredi au Caire le président français Emmanuel Macron, car elle mettrait « en danger la vie des populations civiles » sans « protéger dans la durée Israël ».

'Une erreur': Macron met en garde Israël sur une éventuelle offensive terrestre 'massive' à GazaUne telle opération mettrait 'en danger la vie des populations civiles' sans 'protéger dans la durée Israël', a mis en avant mercredi le président de la République avant de quitter le Proche-Orient.

Israël rejette une pause humanitaire à Gaza, frappe mortelle sur une ambulanceIsraël a rejeté l'idée de 'pauses humanitaires' réclamées par les Etats-Unis dans la bande de Gaza, et poursuit son offensive débutée il y a près...

Israël rejette une pause humanitaire à Gaza, frappe mortelle sur une ambulanceIsraël a rejeté l'idée de 'pauses humanitaires' réclamées par les Etats-Unis dans la bande de Gaza, et poursuit son offensive débutée il y a près d'un mois contre le Hamas, avec une 'opération terrestre intensifiée' et des frappes dont l'une d'elle a ciblé une...

