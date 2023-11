Les proches d'otages retenus à Gaza manifestent à Jérusalem

Le ministre français des Armées est de nouveau au Qatar afin de discuter de la situation des otages retenus à Gaza. 17 000 litres de carburants sont entrés à Gaza ce vendredi. Cinq combattants palestiniens tués dans une frappe aérienne en Cisjordanie.

Le cortège des proches d'otages retenus à Gaza est arrivé à Jérusalem ce samedi, après plusieurs jours de marche, pour maintenir la pression sur le gouvernement israélien afin d'obtenir leur libération, six semaines après l'attaque meurtrière du Hamas. 'Ramenez-les à la maison, maintenant', clamaient, comme depuis plusieurs semaines, quelques milliers de manifestants, appelés à se rassembler devant le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahu. En début d'après-midi, une foule compacte, drapeaux israéliens et portraits d'otages à la main, est arrivée à Jérusalem après être partie de Tel-Aviv, à une soixantaine de kilomètres, mardi, ont constaté des journalistes de l'Agence France-Presse





