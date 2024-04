Les PC portables créatifs : une nouvelle tendance en 2024

Vous avez sûrement dû en entendre parler ces derniers mois, les PC portables « créatifs » se font de plus en plus nombreux. Équipés de composants issus du monde gaming, ils se parent le plus souvent de designs nettement plus sobres et discrets que les laptops gamer « traditionnels ». Leur objectif ? Conquérir le cœur des utilisateurs avancés et des professionnels exigeants.

Sans plus attendre, voici une sélection non exhaustive des machines « créatives » les plus convaincantes selon nous à l'heure actuelle. Naturellement, cette sélection est amenée à être enrichie, complétée et mise à jour au fil des mois et des lancements de produits... car ce secteur bouge et évolue lui aussi très vite.

Les bases posées par ASUS pour ce Pro 16X sont toutefois solides dans l’ensemble. Il nous tarde de découvrir ce que le constructeur pourra nous proposer avec une nouvelle itération.C'est un peu étrange de le dire comme cela, mais il faut nous y résoudre : le MacBook Pro 13 est un modèle qui ne devrait plus exister en 2022… en tout cas, plus sous cette forme.

Quel dommage, par contre, qu’ASUS ne fasse aucun effort pour limiter les reflets qui ternissent sérieusement l’expérience d’affichage. Un souci auquel la firme devrait s’attaquer de toute urgence… et pas seulement sur ce produit, ses ultraportables OLED étant trop souvent pointés du doigt en la matière.

Le Label RTX Studio permet aussi aux professionnels d'avoir un label de référence, les assurant de trouver, sur une machine badge RTX Studio, un niveau minimum de performance. Les configurations minimales permettant aux constructeurs d'afficher ce label évoluent avec le temps, mais opter pour cette gamme assure d'un niveau de performance minimal déjà très avantageux.

