Les machines à café automatiques avec broyeur intégré de plus en plus populaires en France

Cafetière à filtre, à capsule ou à dosette ? A moins que vous ne fassiez aucune concession sur la saveur de votre nectar et préfériez vous-même moudre votre café pour en révéler la richesse et les arômes ? Depuis 2020 et les différents confinements dus au Covid-19, mais aussi face à l’explosion du télétravail, le Français plébiscitent de plus en plus les machines à café automatiques avec broyeur intégré. Leurs ventes auraient été multipliées par cinq en cinq ans.

Café moulu, café goûtu ?Question de confort, d’abord : ces machines permettent de façonner des cafés sur mesure. Question de budget ensuite : plus cher à l’achat que les cafetières à capsules, celles avec broyeur intégré sont cependant vite amorties. Avec elles, un café revient entre 10 et 20 centimes d’euros (comme pour les dosettes), là ou un café à capsule revient entre 30 et 60 centimes. Question environnementale enfin (et surtout ?) : aucun déchet à signaler avec chaque boisson, le café moulu peut être valorisé dans les plantes de l’appartement ou un composteu





