Les Argentins choisissent Javier Milei comme nouveau président

Le choix des Argentins est clair : ils ont infligé une défaite cinglante à Sergio Massa le candidat péroniste à la présidentielle de ce dimanche 19 novembre en accordant 56% des voix à son adversaire libertarien Javier Milei. Sergio Massa était ministre de l'Économie du gouvernement kirchnériste, du nom de l'ex-présidente Cristina Kirchner, une branche du péronisme. Javier Milei succédera le 10 décembre prochain à Alberto Fernandez.

Le bilan économique de ce gouvernement était particulièrement catastrophique : 140% d'inflation, 50% de taux de pauvreté, une croissance en berne, des réserves de la banque centrale au plus bas, un déficit abyssal du budget de l'État. « Aujourd'hui commence la reconstruction de l'Argentine, a clamé Javier Milei devant des partisans aux anges. Aujourd'hui commence la fin de la décadence. Le modèle appauvrissant de l'État omniprésent est fini. Aujourd'hui nous embrassons les idées de libertés, celles de nos pères fondateurs





